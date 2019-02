Nachrichten | heute - in Europa - Macron plant Schulpflicht ab drei Jahren

In Frankreich gehen 97% der Dreijährigen bereits in eine Art Vorschule. Präsident Macron will nun, dass dies Pflicht für alle wird. Die Schulpflicht ab drei Jahren soll dazu beitragen, die Chancengleichheit zu erhöhen. Kritiker bemängeln, dass die …