Nachrichten | heute - in Europa - Die Rolle Madrids im Katalonien Streit

Die spanische Regierung in Madrid will das Referendum in Katalonien verhindern und hat das Verfassungsgericht hinter sich. Dennoch sagen viele, politisch geschickter wäre ein weniger hartes Durchgreifen der Regierung gewesen - die Macht der Bilder …