Die Mailänder Scala kommt mit 14 Konzerten an vier Tagen zu ihren Zuschauer*innen in die Stadt. Wegen der Covid-Regelungen können sie noch nicht in großer Zahl in die Scala strömen.

