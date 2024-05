Malmö: Demonstrationen rund um den ESC

von Claas Thomsen 10.05.2024 | 16:00 |

Am Samstag findet das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö statt. Doch schon jetzt ist die Veranstaltungen von Protesten gegen die Teilnahme Israels geprägt. Vom Motto „United by Music” ist dabei nicht mehr viel zu spüren.