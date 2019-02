Nachrichten | heute - in Europa - May und Corbyn im TV-Duell

Zehn Tage vor der Wahl in Großbritannien stellten sich Premierministerin Theresa May und der Oppositionsführer Jeremy Corbyn erstmals den Fragen von Journalisten. Während May dafür plädierte, die EU notfalls auch ohne Abkommen zu verlassen, kündigte …