May kündigt Rücktritt an

Einen Tag nach der Europa-Wahl in Großbritannien hat die britische Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt angekündigt. Den Parteivorsitz gibt sie am 7. Juni ab, um den Weg für einen Nachfolger frei zu machen. Bis dieser feststeht, will sie bleiben.