Brexit: Letzte Frist für May

EU-Ratspräsident Tusk hat der britischen Premierministerin May bis heute eine letzte Frist gesetzt, um die Pläne für den Brexit vorzulegen. In fast allen Knackpunkten nähert sich die britische Regierung den EU-Forderungen an. Bei einem gemeinsamen …