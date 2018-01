Nachrichten | heute - in Europa - Medizinische Altersbestimmung von Flüchtlingen

In Deutschland wird sie heiß diskutiert, in Schweden seit Sommer 2016 praktiziert. Dort müssen sich alle minderjährigen Flüchtlinge, an deren Altersangaben Zweifel bestehen, einem medizinischen Test unterziehen. Doch inzwischen gibt es Zweifel an der …