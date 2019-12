Merkel besucht Auschwitz-Gedenkstätte

Bisher haben nur zwei deutsche Regierungschefs in ihrer Amtszeit das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz besucht: Schmidt und Kohl. Heute spricht nun auch Kanzlerin Merkel an dem Ort, der für den Völkermord an den Juden im 2. Weltkrieg steht.

Beitragslänge: 2 min Datum: 06.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.12.2020