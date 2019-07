Mit dem Nachtzug durch Österreich

Fast in ganz Europa sind Nachtzüge verschwunden, 2016 hat die Deutsche Bahn ihre an Österreich verkauft. Jetzt, da der Klimaschutz immer mehr in den Fokus rückt, sind sie aber wieder stark gefragt. In Österreich floriert das Geschäft.

