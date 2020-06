Mit Vollgas zum Weltrekord

Wenn in England dieser Tage jemand auf einer Schubkarre an einem vorbeirast, ist das Kevin Nicks. Der 57-jährige Brite hat eine Schubkarre motorisiert und will so ins Guinness-Buch der Rekorde - mit der schnellsten Schubkarre der Welt.

Beitragslänge: 1 min Datum: 02.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.06.2021