Nachrichten | heute - in Europa - Museum of Modern Art zu Gast in Paris

Mehr als 200 Meisterwerke des New Yorker MoMA sind derzeit in der Pariser Fondation Louis Vuitton zu sehen, darunter so bekannte wie Andy Warhols 32 Campbell's Dosensuppen. Eine solche Sammlung von unermesslichem Wert über den Atlantik zu schicken, war …