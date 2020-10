Mord an einem französischen Lehrer

Nach der brutalen Ermordung eines französischen Lehrers, findet heute in der Universität Sorbonne in Paris eine nationale Trauerfeier mit Präsident Macron statt. Macron will u.a. die Unterwanderung der Schulen durch Extremisten schärfer bekämpfen.

