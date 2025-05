Moskau: Putin kündigt Pufferzone an

von Andreas Klinner, Armin Coerper 23.05.2025 | 16:00 |

Der Präsident hat die von den Ukrainern besetzte russische Region Kursk für „befreit“ erklärt und in dieser Woche besucht. Er will eine Pufferzone an der Grenze. Dies weist die Ukraine zurück.