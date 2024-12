NATO berät über Zukunft der Ukraine

von Ulf Röller 03.12.2024 | 16:00 |

Die Außenminister der NATO treffen sich in Brüssel zum letzten Mal vor Trumps Amtsantritt. Der ukrainische Außenminister Sybiha nimmt an der Diskussionen über die Zukunft der Ukraine teil. Auch die Lage in Nahost ist ein Thema.