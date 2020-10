Die Corona-Neuinfektionen steigen in Europa weiter an. Frankreich hat binnen eines Tages fast 19.000 neue Corona-Fälle gemeldet. In einem Fernsehinterview kündigte Präsident Macron gestern Abend weitere Einschränkungen an.

