Immer mehr Migranten drängen aus der Türkei auf die Jonian-Route. In Kalabrien sind noch nie so viele Geflüchtete angekommen: 7.000 in den letzten zwei Monaten.

Videolänge: 1 min Datum: 10.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.11.2023 Video herunterladen