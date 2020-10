Neue Handelsvereinbarungen zwischen Schweiz und EU

Die EU will den Rahmen für ihre Geschäfte mit der Schweiz neu abstecken. Eigentlich sind diese bilateralen Verträge bereits fertig, doch die Schweiz will an einigen Punkten nachbessern. Die Schweizer fürchten um ihre Souveränität.

2 min 2 min 12.10.2020 12.10.2020 Video verfügbar bis 12.10.2021 Video herunterladen