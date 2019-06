Niederländische Bahn entschädigt Holocaust-Opfer

Während der Nazi-Zeit hat sie an der Deportation von etwa etwa 110 000 Juden, Sinti und Roma in Vernichtungslager verdient, gestern gab die Staatsbahn in Den Haag bekannt, dass sie Überlebende und Hinterbliebene entschädigen will.

