Niederländische Polizei entdeckt Folterkammer

Die niederländische Polizei hat in der in der Nähe von Rotterdam eine geheime Folterkammer und mehrere Gefängniszellen entdeckt. Sie waren in Schiffscontainern eingerichtet worden, offenbar von einer kriminellen Bande.

Beitragslänge: 1 min Datum: 09.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2021