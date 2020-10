Niederlande verschärft Maßnahmen

Die Niederlande haben die Corona-Maßnahmen drastisch verschärft. Ministerpräsident Rutte kündigte in Den Haag einen Teil-Lockdown an. Kneipen, Cafés und Restaurants werden von heute Abend an geschlossen sein.

