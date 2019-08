In den Niederlanden soll ab 2021 eine Klimaabgabe für die Industrie den Emissionshandel ergänzen und den CO2-Preis so in die Höhe treiben. Um den Kosten zu entgehen, will das Amsterdamer Taxi-Gewerbe auf Elektro-Autos umstellen.

