Obst mit Macken vor der Tonne retten

Krumme Karotten, Tomaten mit Druckstellen oder fleckige Äpfel - all das entspricht nicht der Norm für den Supermarkt. In Dänemark will man das nicht ganz so perfekte Obst und Gemüse nicht länger aussortieren und verkauft es einfach als „zweite Wahl“.

