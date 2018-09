Nachrichten | heute - in Europa - Omas Suppe gegen Einsamkeit

Einsamkeit unter älteren Menschen ist vor allem in Großstädten ein wachsendes Problem. Dagegen gründeten zwei Studenten in Amsterdam „Oma’s Soep“, ein Projekt, das ältere Menschen zum gemeinsamen Kochen zusammen bringt. So bleiben ihre alten Rezepte …