Eine Ode. An die Freude. An Europa. Dirigent Jens Illemann hat online über 1300 Musiziernde aus 44 Nationen gefunden, die gemeinsam per Video die Europahymne spielen.

2 min 2 min 07.05.2021 07.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.05.2022 Video herunterladen