Orban in Brüssel

Ungarn hält sich in Sachen Demokratie, Zivilgesellschaft und Meinungsfreiheit nicht an die gemeinsamen Standards, heißt es immer wieder in der EU. Darüber hinaus hat das Land das härteste Asylgesetz. Heute trifft der Präsident aus Budapest seine Kritiker …