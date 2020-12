Pandemiekrankenhaus in Madrid eröffnet

Das eilig hochgezogene Pandemie-Krankenhaus in Madrid steht schon seit der Planungsphase in der Kritik. Mit einer Kapazität für 1000 Patienten soll es das Gesundheitssystem entlasten. Doch es fehlt Personal, das nun an anderen Kliniken abgezogen wird.

