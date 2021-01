Paprika aus Leskovac

Im serbischen Dorf Leskovac werden im Herbst rote Paprika geerntet und an Hauswänden zum Trocknen aufgehängt. Viele Landwirte zieht eine bessere Bezahlung in die EU. Die Einheimischen hoffen auf den Eintritt Serbiens in die EU.

2 min 2 min 04.01.2021 04.01.2021 Video verfügbar bis 04.01.2022 Video herunterladen