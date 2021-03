Paris: Champignon-Zucht im Steinbruch

Traditionelle Champignon-Produktion nahe Paris: Familie Vang baut in einem alten Steinbruch in fast völliger Dunkelheit Pilze an. In der Champignonkultur „Les Alouettes“ gibt es nur im Hauptgang elektrisches Licht, geerntet wird mit Stirnlampen.

