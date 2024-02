Paris: Fehlende Sicherheitskräfte

von Anne Arend 05.02.2024 | 15:55 |

In Frankreich fehlen ohnehin schon jetzt 20.000 Sicherheitskräfte, 25.000 zusätzliche sollen obendrein für die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgebildet werden – in nur drei Wochen Crash-Kurs. Außerdem verspricht der Staat Prämien.