Nachrichten | heute - in Europa - Paris: Mysteriöser Mosaik Künstler

Wer ist dieser mysteriöse Künstler, dieser nächtliche „Invader“, der seine Spuren in der gesamten Stadt hinterlässt? Er oder sie zaubert bunte Pixel- Mosaike an allen möglichen und unmöglichen Orte in ganz Paris. Die Helden der Computerspiele sind …