Paris und die olympischen Medaillen

von Isabelle Schaefers 22.02.2024 | 16:00 |

Die Sportabzeichen der olympischen und paralympischen Sommerspiele in Paris sind enthüllt. Die Besonderheit: In jeder der 5084 Medaillen stecken 18 Gramm Eiffelturm. Eine Hommage an das wohl bedeutendste Bauwerk Frankreichs.