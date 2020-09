Polen und die Kohle

In Polen wird traditionell auf Kohle in der Energiegewinnung gesetzt. Die Regierung will daran festhalten, doch ist das Geschäft unrentabel. Da die polnische Steinkohle zu teuer ist, kommt die meiste Kohle aus Russland.

