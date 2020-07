Am Sonntag geht die polnische Präsidentschaftswahl in die zweite Runde. In neuesten Umfragen liegt der Oppositionelle Rafal Trzaskowski knapp vor seinem Rivalen Amtsinhaber Andrzej Duda.

Beitragslänge: 2 min Datum: 10.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2021