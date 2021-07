Europa will klimaneutral werden. Wenn die Kohlekraftwerke in Polen in naher Zukunft vom Netz gehen, brauchen die Menschen Alternativen. Die Skepsis ist groß, dass das gelingen kann.

