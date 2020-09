Am 13. Oktober wählen die Polen ein neues Parlament. Die Regierungspartei PIS wirbt mit sozialen Wohltaten und das kommt gut an. Der Abbau des Rechtstaates und Homophobie nehmen viele dafür in Kauf.

