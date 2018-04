Nachrichten | heute - in Europa - Waldbrand in Portugal

Seit Samstag wütet in der Region Pedrógão Grande einer der verheerendsten Waldbrände in der Geschichte Portugals. Bislang wurden 62 Tote gezählt, die Behörden rechnen mit weiteren Opfern. Zweitausend Feuerwehrleute versuchen noch immer die Feuer in den …