Eine italienische Baufirma hat einen Buchclub gegründet und zahlt Prämien an Mitarbeitende, die ein Buch lesen und dann vorstellen. So soll deren Lust an Literatur angeregt werden.

