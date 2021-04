Pressefreiheit leidet in der Pandemie

Die aktuelle Liste der Pressefreiheit ist veröffentlicht. In Tschechien will die Regierungspartei ANO das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm deutlich beschneiden. Und auch in anderen Ländern Europas ist die Pressefreiheit eingeschränkt.

4 min 4 min 20.04.2021 20.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.04.2022 Video herunterladen