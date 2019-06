Nachrichten | heute - in Europa - Prinz Charles und das rumänische Dorf

Rumänien wie aus dem Bilderbuch, das ist das Dorf Viscri in Transsilvanien. Der Ruf des Dorfes sprach sich bis nach England herum und so kaufte Prinz Charles dort ein Haus. Er ist nur selten hier, aber der Name wirkt, er motivierte andere, in das Dorf zu …