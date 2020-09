Problemcamp in Bosnien-Herzegownia

Für viele Flüchtlinge in Bosnien-Herzegownia im Camp Lipa ist kaum mehr Platz. Sie schlafen notgedrungen auf der Straße oder in Ruinen. Der Weg in die EU ist auf legalem Weg kaum möglich und der illegale Weg ist besonders gefährlich.

23.09.2020