Nachrichten | heute - in Europa - Nationalistische Proteste in Athen

Zehntausende Griechen haben am Sonntag in Athen gegen einen Kompromiss im Streit um den künftigen Namen des Nachbarlandes Mazedonien protestiert. Aus Sicht vieler Griechen ist der Name Mazedonien Teil des Nationalerbes. Sie befürchten, der Nachbar könnte …