Die französische Botschaft in Kabul soll geöffnet bleiben, aber an den Flughafen verlegt werden, um alle Franzosen zu Evakuieren. Dazu sollen Flüge zunächst in die Emirate starten.

1 min 1 min 17.08.2021 17.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.08.2023 Video herunterladen