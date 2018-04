Nachrichten | heute - in Europa - Rekord-Schneefälle in Moskau

Die Schneefälle am Wochenende waren die heftigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Moskau. Am Sonntag fiel nach Angaben des Wetterdiensts halb so viel Schnee, wie sonst in einem ganzen Monat. Am Montag legte eine dichte Schneedecke den …