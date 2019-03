Nachrichten | heute - in Europa - Ungewisse Zukunft für Lapplands Rentiere

Lappland ist riesig. Mittendrin drin in der finnischen Weite leben die Samen, das einzige indigene Volk in der EU. Wer die Samen und ihre Rentiere finden will, der lässt die Straße hinter sich. Mit dem Motorschlitten geht es in die Wildnis. Doch die …