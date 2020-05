Auch wenn am 11.Mai die Ausgangbeschränkungen in Frankreich gelockert werden, Restaurants bleiben geschlossen - Ausgerechnet. Denn Essen ist in Frankreich ein Kulturgut und Restaurants der Stolz der Nation. Nun fürchten viele Gastwirte um ihre Existenz.

