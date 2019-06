Rückschlag für Erdogan

Weil die AKP des Präsidenten Zweifel am Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 19. März hatte, mussten die Istanbuler gestern zum zweiten Mal an die Urne. Diesmal fiel der Sieg des CHP-Kandidaten Imamoglu noch deutlicher aus. Trendwende in der Türkei?

