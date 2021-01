Rumänien friert

In Bukarest gibt es rund 700 Wohnblöcke, in denen die Menschen keine Wärme und kein heißes Wasser haben. Das Problem ist nicht neu und hängt mit dem Alter des Abwassersystems zusammen und keiner will für dieses Chaos die Verantwortung übernehmen.

2 min 2 min 22.01.2021 22.01.2021 Video verfügbar bis 22.01.2022 Video herunterladen