Rumänien im Goldrausch

In dem kleinen Bergdorf Rosia Montana in Rumänien soll es die größten Goldvorkommen in Europa geben. Eigentlich sollte es UNESCO Welterbe werden, doch jetzt macht die aktuelle Regierung ein Kehrtwende. Welterbe und Fremdenverkehr oder doch Raubbau und …