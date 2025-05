Rumänien nach der Wahl

von Michael Bewerunge 05.05.2025 | 16:00 |

Der ultrarechte George Simion hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Rumänien mit rund 40 Prozent gewonnen. In der Stichwahl am 18. Mai tritt er gegen den Pro-Europäer Nicusor Dan an.